பிள்ளை வரம் தரும் மாங்கனித் திருவிழா - காரைக்காலில் கோலாகலம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

காரைக்கால்: பிரசித்தி பெற்ற மாங்கனி திருவிழா காரைக்காலில் இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இறைவனுக்கு மாங்கனிகளை பிரசாதமாக படைத்து சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றது. பிள்ளை வரம் வேண்டி காரைக்கால் அம்மையார் கோயிலுக்கு வந்து மாங்கனி திருவிழாவின்போது மாங்கனிகளை படைத்து வழிபட்டால் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கும் என்பது பலரது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக உள்ளது. கொரோனா கால கட்டுப்பாடுகள் உள்ளதால் கோவில் வளாகத்திற்குள் மாங்கனித்திருவிழா நடைபெற்றது.

63 நாயன்மார்களில் ஒருவராக போற்றப்படும் காரைக்கால் அம்மையார். நான்காம் நூற்றாண்டில் தோன்றி தமிழுக்கும், சைவ சமயத்துக்கும் பெரும் தொண்டாற்றியவர்.

மாங்கனித் திருவிழா 2021: பெண்ணாகப் பிறந்து இறைவனோடு இணைந்த காரைக்கால் அம்மையார் கதை

திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகங்கள்- 11 பாடல்கள், திருவிரட்டை மணிமாலை- 20 பாடல்கள், அற்புதத் திருவந்தாதி - 101 பாடல்கள் என இவர் எழுதிய பாடல்கள் அனைத்துமே தமிழ் இலக்கியத்தில் முக்கியமானவை.

English summary

Mangani festival karaikal- It is an unshakable belief of many that a couple who comes to the Karaikal Ammayar Temple to pray for a child would be blessed with a child definitely .