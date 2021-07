அமைச்சர் பதவி, அரசியல் செல்வாக்கு தரும் குரு பகவான் - யாருக்கெல்லாம் தேடி வரும் தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒருவரின் ஜாதகத்தில் குரு ஆட்சி உச்ச நிலையில் இருந்தால் ஜாதகரின் கடைசி காலம் வரை யாரையும் நம்பி வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை வராது. குருவின் அருள் இருந்தால் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். அமைச்சர் பதவி எதிர்பாராமல் தேடி வரும். சாதாரண பதவியில் இருந்தவர்கள் மத்திய அமைச்சராகும் யோகமும் இந்த குருவின் பார்வையாலும் சஞ்சாரத்தினாலும் ஆசியினாலும்தான் கிடைக்கும் என்கிறது ஜோதிடம்.

காசியில் சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து பதினாயிரம் தேவ வருடங்கள் அதை நியமத்துடன் பூஜித்து ஈசனால் ஜீவன் எனும் பெயரால் அழைக்கப் பட்டு தேவேந்திரனுக்கே குருவாகும் வரத்தையும் பெற்றவர் குருபகவான் என காசிகாண்டம் எனும் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தனகாரகன் புத்திரகாரகன் வர்ணிக்கப்படும் குரு பகவான் ஜாதகத்தில் நல்ல நிலையில் இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டம் வர வாய்ப்பு இல்லை. குடும்பமும் நல்ல முறையில் இருக்கும்.

தனுசு ராசிக்கும் மீன ராசிக்கும் அதிபதி குரு பகவான். சுராசார்யார், வாகீசர், பீதாம்பரர், யுவர், த்ரிலோகேசர், லோகபூஜ்யர், கிரகாதீசர், தயாகரர், நீதிகாரகர், தாராபதி, கிரஹபீடாபஹாரகர், ஸௌம்யமூர்த்தி என பல்வேறு பெயர்கள் குருபகவானுக்கு உண்டு. குருபகவானின் மனைவி தாரை. மகன்கள் பரத்வாஜர், யமகண்டன், கசன். அன்னப்பறவையும் யானையும் குருவின் வாகனங்களாகத் திகழ்வதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. புனர்பூசம், விசாகம், பூரட்டாதி ஆகியவை குரு பகவானின் நட்சத்திரங்கள் ஆகும்.

ஹனிமூனுக்கு போன ரங்கசாமி.. கோவாவில் செம ஜாலி.. திடீரென சுற்றி வளைத்த போலீஸ்.. என்ன காரணம்?

English summary

Lord Guru's rule is at its peak in one's horoscope, there will be no need to depend on anyone until the last period of the horoscope. Wealth and influence increase if there is the grace of the Guru. The minister will be looking for the post unexpectedly.