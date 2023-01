2023 புத்தாண்டு ராசிபலன்..காத்திருக்கும் சவால்கள்..சாதிக்கப்போகும் இந்த 4 ராசிக்காரர்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்களின் பயணம் இடப்பெயர்ச்சி சிலரது வாழ்க்கையில் திடீர் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். சிலரது வாழ்க்கையில் யோகத்தை தரக்கூடும். சிலரது வாழ்க்கையை சவால்கள் நிறைந்த சம்பவங்களை ஏற்படுத்தி அனுபவங்களைக் கொடுக்கும். 2023ஆம் ஆண்டில் சனி, குரு, ராகு கேது என நவ கிரகங்களும் இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகின்றன. இந்த கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சியால் ஏழரை சனி முடியப்போகும் தனுசு,ஏழரை சனி நடைபெறும் மகரம்,கும்பம், மீனம் ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சூரியன் தனுசு ராசியில் இருந்து பயணத்தை ஆரம்பிக்க சுக்கிரன் மகர ராசியில் சனியோடு இணைந்து பயணம் செய்யப்போகிறார். சனி பகவான் ஜனவரி மாதம் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ள குரு பகவான் மே மாதம் முதல் மேஷ ராசியில் இடப்பெயர்ச்சியாகி பயணம் செய்யப்போகிறார். குரு பகவானின் பயணமும் பார்வையும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு பலவித நன்மைகளையும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் தரப்போகிறது.

ராகு கேது பெயர்ச்சியும் அக்டோபர் மாதம் நிகழப்போகிறது. மேஷ ராசியில் உள்ள ராகு மீனம் ராசிக்கும் துலாம் ராசியில் உள்ள கேது விருச்சிக ராசிக்கும் பயணம் இடப்பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். இந்த நவகிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சியும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியையும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சோதனையையும் தரப்போகிறது. சில ராசிக்காரர்கள் சாதிக்கப்போகிறீர்கள். யாருடைய வாழ்க்கையில் நவ கிரகங்களும் அதிசயிக்கத்தக்க மாற்றத்தையும் வெற்றியையும் தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

New Year brings many changes in the life of many people. It will give unforgettable things in the life of some people. In 2023, Sani, Guru, Rahu Ketu and new planets are also going to move. Let's see what benefits are going to be available to the people born in Dhanus, Makaram,Kumbam and Meenam signs due to the transit of these planets.