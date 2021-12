திருவாதிரை: தில்லை சிதம்பர நடராஜர் முதல் நெல்லை செப்பறை அழகிய கூத்தர் வரை ஆருத்ரா அபிஷேகம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: மார்கழி திருவாதிரை நாளில் சிதம்பரத்தில் தம் திருநடனக் காட்சியை சிவபெருமான், பதஞ்சலி முனிவருக்கு காட்டி அருளினார். இன்றைய தினம் மார்கழி மாத திருவாதிரை தினத்தை முன்னிட்டு சிவ ஆலயங்களில் நடராஜர் பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

மார்கழி திருவாதிரையை முன்னிட்டு இன்றைய தினம் சிவபெருமானின் பஞ்சசபைகளிலும் இன்று மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பொன்னம்பலம், வெள்ளியம்பலம், ரத்தினசபை, தாமிரசபை, சித்திர சபை என நடராஜர் நடனமாடும் பஞ்சபைகளிலும் இன்று ஏராளமான பக்தர்கள் ஆருத்ரா அபிஷேகத்தை கண்டு தரிசனம் செய்தனர்.

ஈசன் தன்னுடைய ஆனந்த தாண்டவத்தை காட்டி அருளிய தினமே ஆருத்ரா தரிசன நாள் ஆகும். திருவாதிரை தினத்தன்று, விரதம் இருந்து சிவபெருமானை பூஜித்து வழிபட்டால், நல்ல கணவன் கிடைப்பார். மாங்கல்ய தோஷங்கள் நீங்கும், பாவங்கள் நீங்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

ஆருத்ரா தரிசனம், வைகுண்ட ஏகாதசி : மார்கழி மாதத்தில் என்னென்ன விசேஷங்கள், விழாக்கள்

English summary

On the day of Markazhi Thiruvathira, Lord Shiva presented his dance performance to Sage Patanjali at Chidambaram. Arutra Darshan Day is the day on which Eason showed his blissful bliss.