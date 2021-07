ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் 2021: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் பத்ரா யோகத்தால் புது பதவி வரும்

News

சென்னை: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கவலைகள் நீங்கப் போகிறது. உங்கள் ராசிநாதன் புதன் பகவான் சுக ஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்று பயணம் செய்வதால் புதிய பதவியும் புகழும் கிடைக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். நவகிரகங்களின் சஞ்சாரம் பார்வையால் பாதிப்புகள் நீங்கி யோக காலம் கை கூடி வரப்போகிறது.

இந்த மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் சூரியன், புதன், மூன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் சுக்கிரன். ஆறாம் வீட்டில் கேது எட்டாம் வீட்டில் சனி ஒன்பதாம் வீட்டில் குரு, விரைய ஸ்தானத்தில் ராகு என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன.

மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் மூன்றாம் வீட்டிற்கு வருகிறார். சுக்கிரன் நான்காம் வீட்டிற்கு பயணம் செய்து நீச்சம் பெறுகிறார். ராசிநாதன் புதனும் ஆட்சி பெற்ற சூரியனுடன் இணைந்து புத ஆதிபத்ய யோகம் பெறுகிறார். மாத இறுதியில் புதன் ஆட்சி உச்சம் பெற்று அமர்ந்து பத்ரா யோகத்தை தருவது சிறப்பு. ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்புகள் நீங்கி நன்கைமள் நடைபெறும் மாதமாக அமைந்துள்ளது.

