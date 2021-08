கோகுலாஷ்டமி, விநாயகர் சதுர்த்தி - ஆவணி மாதத்தில் என்னென்ன விஷேசம் - வீட்டிலேயே கொண்டாடலாம்

News

சென்னை: சூரியன் சிம்ம ராசியில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சரிக்கும் மாதம் பல பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. செல்வ வளம் தரும் வரலட்சுமி விரதம், கிருஷ்ணன் அவதரித்த கோகுலாஷ்டமி, விநாயகர் அவதரித்த விநாயகர் சதுர்த்தி உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் கொண்டாடப்பட உள்ளன. கோவிலுக்கு செல்ல முடியாத சூழ்நிலை இருந்தாலும் வீட்டிலேயே விரதம் இருந்து இந்த பண்டிகைகளைக் கொண்டாடலாம்.

ஆவணி 1 செவ்வாய்கிழமை விஷ்ணுபதி புண்ணியகாலம் ஆரம்பம்

ஆவணி 2 புதன்கிழமை ஆவணி மூலம் திருவிழா, புத்திரத ஏகாதசி விரதம்

ஆவணி 4 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷம், வரலட்சுமி விரதம்

ஆவணி 5 சனிக்கிழமை ஓணம் பண்டிகை, ஸ்ரீ வாமன ஜெயந்தி

ஆவணி 6 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆவணி அவிட்டம் ரக்ஷா பந்தன்

ஆவணி 9 புதன்கிழமை மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஆவணி 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை பானு சப்தமி. அரசு வேலை கிடைக்க விரதம் இருக்கலாம்

ஆவணி 14 திங்கட்கிழமை கோகுலாஷ்டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி

ஆவணி 15 செவ்வாய்கிழமை சனி ஜெயந்தி

ஆவணி 19 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோஷம்

ஆவணி 21 திங்கட்கிழமை சோமாவதி அமாவாசை

அவணி 23 புதன்கிழமை கல்கி ஜெயந்தி, செவ்வாய் ஜெயந்தி

ஆவணி 25 வெள்ளிக்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி

ஆவணி 26 சனிக்கிழமை ரிஷி பஞ்சமி விரதம்

ஆவணி 27 ஞாயிறுக்கிழமை குமார சஷ்டி விரதம்

திருவிழா, பண்டிகை நாட்களில் கோவிலுக்கு செல்ல தடை உள்ளதால் விரத நாட்களில் வீட்டிலேயே விரதம் இருந்து நாம் பண்டிகைகளைக் கொண்டாடலாம்.

Many festivals are celebrated during the month when the Sun rules in the zodiac sign of Leo. Wealthy festivals like Varalakshmi Vratam, Krishna incarnation Gokulashtami, Ganesha incarnation Ganesha Chaturthi are to be celebrated. You can celebrate these festivals by fasting at home despite the circumstance of not being able to go to the temple.