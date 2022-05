குரு பெயர்ச்சி 2022: குரு தரும் ஹம்ச, கஜகேசரி யோகங்கள் உங்க ஜாதகத்தில் இருக்கா..பதவிகள் தேடி வரும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜாதகத்தில் குரு ஆட்சி உச்ச நிலையில் இருந்தால் ஜாதகரின் கடைசி காலம் வரை யாரையும் நம்பி வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை வராது. குருவின் அருள் இருந்தால் செல்வம் செல்வாக்கு தேடி வரும். பதவியும் பட்டங்களும் வீடு தேடி வரும். அதிர்ஷ்டம் அளவில்லாத அளவில் இருக்கும். குரு பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ள இந்த நேரத்தில் குரு தரும் யோகங்களைப் பார்க்கலாம்.

நம் கை விரல்களில் ஆள்காட்டி விரல் குரு விரல் என்றும் அதன் அடியில் உள்ள மேடு குருமேடு என்றும் அழைக்கப்படும். அந்த மேட்டில் வளையம் போன்ற அமைப்பு உள்ளவர்கள் உயர்ந்த உன்னத பதவி, செல்வாக்கு, சொல்வாக்கு கொண்டவர்களாய்த் திகழ்வார்கள். தனகாரகன் புத்திரகாரகன் வர்ணிக்கப்படும் குரு பகவான் ஜாதகத்தில் நல்ல நிலையில் இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டம் வர வாய்ப்பு இல்லை. குடும்பமும் நல்ல முறையில் இருக்கும்.

"ஜென்ம ராமர் வனத்திலே சீதையை சிறை வைத்ததும்

தீதிலாதொரு முன்றிலே துரியோதனன் படைமாண்டதும்

இன்மை யெட்டினில் வாலி பட்டமிழந்ததும்

ஈசனரொரு பத்திலே தலையோட்டிலே இரந்துண்டதும்

தர்மபுத்திரர் நாலிலே வனவாசம் போனதும்

சத்தியமாமுனி யாறிலே இருக்கையில் தளை பூண்டதும்

வன்மையுற்றிட ராவணன் முடி பன்னிரண்டில் விழ்ந்ததும் என்று குரு பெயர்ச்சி பழம் பாடல்"மேற்கண்ட பலன்கள் அப்படியே நடக்கும் என்பது உறுதியில்லை.

English summary

Guru peyarchi 2022: (குரு பெயர்ச்சி குரு பகவான் தரும் யோகங்கள்) If the Guru's rule is at its peak in the horoscope, there will be no need to depend on anyone for the last period of the horoscope. Wealth will seek influence if there is the grace of the Guru. Position and degrees will come looking for a home. Luck will be immeasurable.