பத்து பொருத்தம் சரியா இருக்கா?.. திருமணத்திற்கு இது ரொம்ப அவசியம் மக்களே!

சென்னை: இருமனம் இணைவது திருமணம். காதல் திருமணம் என்றால் இரு மனங்கள் மட்டும் இணைவது போதுமானது. பெற்றோர்கள் பார்த்து நிச்சயிக்கும் திருமணத்திற்கு பத்து பொருத்தமும் பார்க்க வேண்டியது அவசியம். அதோடு ஜாதகப்பொருத்தமும் பார்க்க வேண்டும். என்னென்ன பொருத்தங்கள் இருந்தால் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமானதாக அமையும் என்று பார்க்கலாம்.

திருமணத்திற்கு பொருத்தம் பார்க்கும் போது பிறந்த நட்சத்திரங்களைக் கொண்டு ஆண் பெண் இருவருக்கும் பத்து பொருத்தங்கள் இருக்கிறதா என்று பார்ப்பார்கள். சில பொருத்தங்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த ஜாதகத்தினை இணைக்காமல் தவிர்த்து விடுவது நல்லது. பத்து பொருத்தமும் சரியாக பொருந்தி வந்திருந்தாலும் ஜாதக கட்டமும் சரியாக இருக்கிறதா என்று அவசியம் பார்க்க வேண்டும்.

பத்துப்பொருத்தங்களில் தினம், கணம், மகேந்திரம், ஸ்திரீ தீர்க்கம், யோனி, ராசி, ராசி அதிபதி,வசியம், ரஜ்ஜூ, வேதை ஆகியவைகளில் முக்கியமான பொருத்தங்கள் சரியாக அமையவேண்டும். மிக மிக முக்கியமாக தவிர்க்க இயலாத தவிர்க்கக் கூடாத பொருத்தமான இரண்டு உண்டு. அந்த பொருத்தங்கள் இல்லாவிட்டால் திருமணம் செய்யக்கூடாது.

While considering a marriage alliance, the Hindu custom does not allow the tying of the knot until the ten poruthams are studied by matching the horoscopes of the couple who desires to be joined in matrimony. Marriage as per Hindu tradition is advised only after matching the horoscopes of the bride and groom so that they live a compatible and happy life.