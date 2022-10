2023ஆம் ஆண்டு ராசி பலன்..இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் அதிரடி மாற்றங்கள்..அதிர்ஷ்ட மழை ஆரம்பம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2023 புது வருடம் இன்னும் இரு மாதங்களில் பிறக்கப்போகிறது.மகிழ்ச்சியும் மன நிம்மதியான வாழ்க்கையைத்தான் இன்றைக்கு பலரும் விரும்புகின்றனர். பொருளாதார வளம் இருந்தாலே பலருடைய மனதிலும் நிம்மதி குடியேறும் முகத்தில் மகிழ்ச்சி பூ பூக்கும். இந்த புத்தாண்டு யாருக்கெல்லாம் நல்ல வேலை வாய்ப்பை தரப்போகிறது. தொழில் வியாபாரத்தில் யாருக்கெல்லாம் லாபம் அள்ளித்தரப்போகிறது. அதனால் யாரெல்லாம் நிம்மதியை பெறப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம். நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தினால் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம் ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கப்போகின்றன என்று பார்க்கலாம்.

2023ஆம் ஆண்டில் நவ கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சியும் நிகழப்போகிறது. முக்கிய நான்கு கிரகங்களான சனி, குரு, ராகு கேது பெயர்ச்சி வரிசையாக நிகழப்போகிறது. சனி பெயர்ச்சி ஜனவரி மாதம் நிகழப்போகிறது. குரு பெயர்ச்சி ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நிகழப்போகிறது. ராகு கேது பெயர்ச்சி அக்டோபர் மாதத்தில் நிகழப்போகிறது. இந்த கிரகப்பெயர்ச்சி நிறைய பேருக்கு நன்மை செய்யப்போகிறது.

2020ஆம் ஆண்டு முதலே பலருக்கும் உடல் நலக்குறைவு, மருத்துவ செலவுகள் ஏற்பட்டது. பலரும் கடன் பட்டு செலவு செய்திருப்பார்கள். குடும்பத்தில் பொருளாதார கஷ்டம் அதனால் பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டிருக்கும். எப்போது நமக்கு விடிவுகாலம் வரும் என்று ஏங்கித்தவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும். யாரெல்லாம் பண மழையில் நனைவீர்கள் திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை பெறப்போகிறீர்கள் என்று பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் புது வேலை கிடைக்கும்? குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் ஏற்படுமா? உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

