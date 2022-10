பொன்னியின் செல்வன் வழிபட்ட வாராகி அம்மன்..எளிமையாக வணங்கினாலே வரங்களை வாரி தருவாள்

News

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்:

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் வாராகி அம்மன் வழிபாடு சிறப்பு வாய்ந்தது. இங்கு வாராகி அன்னை தனி சன்னதி கொண்டு வீற்றிருக்கிறார். வாழைப்பழம் படைக்கலாம். மாலை நேரத்தில் வாராகி அம்மனுக்கு கிழக்கு வகைகளை படைத்து வழிபடு சிறப்பானது. பெரிய கோவிலை கட்டிய மாமன்னர் ராஜ ராஜசோழன் போருக்கு செல்லும் முன்பு வாராகி அம்மனை வணங்குவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார். மாமன்னர் ராஜாராஜசோழன் இந்த அன்னையின் அருள் பெற்றுதான் எந்த செயலையும் தொடங்குவார்.

பொன்னியின் செல்வன் பற்றியும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் பற்றியும் உலக தமிழர்கள் தற்போது படித்துக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் ராஜ ராஜசோழன் வழிபட்ட வராகி அம்மனைப் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம்.

சப்தகன்னியரில் ஒருவரான வராகி அம்மன். திருமாலின் வராக அம்சமாக கருதப்படுகிறார். இவர் வராகமெனும் பன்றி முகத்தையும், எட்டு கரங்களையும் உடையவர். பின் இருகரங்களில் தண்டத்தினையும் கலப்பையையும் கொண்டவர். இவர் கருப்புற நிற ஆடையுடுத்தி சிம்ம வாகனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமான வாராகியை வணங்கினால் பகைவரை அழித்து பக்தரை காத்திடுவாள். கொடிய ஏவல், பில்லி சூனியத்தில் இருந்தும் காப்பாற்றுவாள். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். திருமணத்தடைகள் விலகும், புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும்.

English summary

Worship of Goddess Varagi is special in Thanjavur Big Temple. Mother Varagi resides here with a separate shrine. Banana can be created. In the evening, it is best to worship Goddess Varagi in eastern forms. Ponniyin Chelvan Raja Raja cholan, the father-in-law who built the big temple, used to worship Goddess Varagi before going to war.