இந்தாண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று..இந்தியாவில் தெரியுமா? -என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது?

சென்னை: இந்த ஆண்டின் முதலாவது சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ இருக்கிறது. பகுதியளவு தென்பட உள்ள இந்த கிரகணமானது 4 மணி நேரம் நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் இந்த சூரிய கிரகணம் தெரிய வாய்ப்பில்லை. சிலி, அர்ஜெண்டினா, உருகுவே, மேற்கு பாராகுவே, தென்மேற்கு பொலிவியா, தென்கிழக்கு பெரு மற்றும் தென்மேற்கு பிரேசிலில் சிறு பகுதி ஆகிய இடங்களில் சூரிய கிரகணம் தென்படும் என்று நாசா கூறியுள்ளது.

அண்டார்டிக்காவில் ஒரு சில பகுதிகளிலும், பாஃல்க்லாந்து தீவுகள் உள்ளிட்ட தென் அமெரிக்காவின் தென்கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளிலும், தெற்கு பசிஃபிக் மற்றும் தெற்கு கடல் ஆகிய பகுதிகளிலும் கிரகணம் தென்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

Solar Eclipse 2022: (சூரிய கிரகணம் 2022)Today's the first solar eclipse of the year. The partial eclipse is expected to last 4 hours. It has been reported that this solar eclipse is not known in India.