சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2021: விருச்சிக ராசியில் கேது உடன் இணையும் சுக்கிரனால் யாருக்கு பாதிப்பு

சென்னை: ஆடம்பரத்திற்கும் அழகியலுக்கும் காரணகர்த்தாவான சுக்கிரன் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாதம் ஒருமுறை இடம் பெயர்கிறார். இதுநாள் வரை துலாம் ராசியில் சஞ்சரித்த சுக்கிரன் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முதல் விருச்சிக ராசியில் உள்ள கேது உடன் இணையப்போகிறார். இந்த சுக்கிரப் பெயர்ச்சியாலும் கேது சுக்கிரன் கூட்டணியாலும் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன் கிடைக்கும் என்னென்ன பரிகாரங்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சுக்ரன் என்றால் இன்பம். மனித வாழ்க்கையில் அன்பு, பாசம், காதல் ஆகிய மூன்று இன்பங்களை அளிக்கக் கூடியவர். சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. களத்திரகாரகன் சுக்கிரன் வாழ்க்கைத் துணையை அமைத்துக் கொடுப்பவர். ஆகையால் சுக்கிரன் நமது ஜாதக கட்டத்தில் நல்ல யோக அம்சத்துடன் இருப்பது அவசியம். இவருடைய தசா காலமான 20 வருடங்களில் மிகப்பெரிய ராஜ யோக பலன்கள் உண்டாகும். ஒவ்வொரு மாதமும் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சுகபோகங்களை அள்ளித்தரும். சில ராசிக்காரர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

கேது ஞானக்காரகன்,சுக்கிரன் களத்திரகாரகன் செவ்வாயை ராசி அதிபதியாகக் கொண்ட விருச்சிக ராசியில் உள்ள கேது உடன் சுக்கிரன் இணையப்போகிறார். நவ கிரகங்களில் சுபர் சுக்கிரன். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுப்பெற வேண்டும். சுக்கிரன் வலிமையான நிலையில் இருந்தால் ஆடம்பர வாழ்க்கை கிடைக்கும். வண்டி வாகன சேர்க்கை ஏற்படும். சுகங்களைத் தருபவர் சுக்கிரன் குடும்ப வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை தருபவர் சுக்கிரன். காதல் நாயகன் சுக்கிரன் இனி விருச்சிக ராசியில் உள்ள ஞான காரகன் கேது உடன் சில காலம் பயணம் செய்யப்போகிறார். சுப கிரகங்களுடன் பாவ கிரகங்கள் சேர்ந்தால் சிக்கல்தான். சுப கிரகமான சுக்கிரன் பாம்பு கிரகமான கேது உடன் இணைகிறார். இந்த கிரகங்களின் சேர்க்கை, பார்வையால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

