திருச்செந்தூர் ஆவணித் திருவிழா: சிவப்பு, வெள்ளை, பச்சை சாத்தி எழுந்தருளிய சண்முகர்

திருச்செந்தூர்: திருச்செந்தூர் சுப்ரமணியசுவாமி கோவிலில் ஆவணித்திருவிழாவின் ஏழாம் திருநாளான்று சிவப்பு சாத்தி கோலத்தில் அருள்பாலித்த சண்முகர், எட்டாம் திருநாளன்று வெள்ளை சாத்தியும், பச்சை சாத்தியும் எழுந்தருளினார். சிவன்,பிரம்மா,விஷ்ணு ஆகிய மும்மூர்த்தி கோலத்தில் அருள்பாலித்த

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூரில் ஆண்டுதோறும் திருவிழாக்கள் நடைபெற்றாலும் மாசி திருவிழாவும், ஆவணித்திருவிழாவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த ஆண்டு ஆவணித் திருவிழா கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

திருவிழா தொடங்கிய நாள் முதல் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை என்று தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் அறிவித்துள்ளார். ஆவணித்திருவிழாவில் பக்தர்கள் அதிக அளவில் கூட வாய்ப்புள்ளதால் கொரோனா பரவலைத்தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆவணித்திருவிழா நிகழ்வுகளை பக்தர்கள் வீட்டிலிருந்தே காண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Aavani Festival at the Thiruchendur Subramaniaswamy Temple, Swami Shanmugar bestowed blessings on the Red Satthi Kolam. On the eighth day, Shanmugar awakening Vellai sathi and a Pachai sathi as the trinity of Brahma, Vishnu and Shiva.