வாஸ்து நாள் டிப்ஸ் : உங்கள் வீட்டில் ஈசான்ய மூலை எப்படி இருக்கு...அதிர்ஷ்டம் தேடி வர அதை கவனிங்க

சென்னை: நமது வீட்டில் வாஸ்து சரியாக இருந்தால் வெற்றியும் தேடி வரும். ஒருவரை கோடீஸ்வரர் ஆக மாற்றுவதே மேடுபள்ளங்கள் என்கின்றன. ஈசான்யம் தாழ்ந்து இருந்தால் வாழ்க்கை உயரமாகும் என்பது வாஸ்து சொல்லும் சூட்சுமம். வாஸ்து தினமான இன்றைய தினம் நம்முடைய வீட்டில் எந்த பக்கம் மேடு பள்ளங்கள் இருந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும் என்றும் சொந்த வீடு கட்ட என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் பார்க்கலாம்.

வாஸ்து என்றால் வாழும் இடம் என்று பொருள். மிகச்சரியான வாஸ்து உள்ள வீட்டில் பிரச்சனைகள் இருக்காது. நிம்மதி மகிழ்ச்சி பெருகும். இந்துக்களின் முதல் நூல்களான நான்கு வேதங்களில் நான்காவது வேதமான அதர்வண வேதத்தில் வாஸ்து பற்றி சொல்லப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் பல்வேறு அம்சங்களையும் விரிவாக விளக்கிப் பல நூல்கள் பழைய காலத்திலேயே எழுதப்பட்டுள்ளன.

ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கையுள்ள பலரும் அடுத்ததாக அதிகம் நம்புவது வாஸ்துதான். வீடு, அலுவலகம் என அனைத்திலும் வாஸ்து பார்க்கின்றனர். வாஸ்து பகவானைப் பற்றி முதலில் அறிந்து கொள்வோம்

Vastu says that life is high if the northeast is low. Vastu Day Today we can see which side of our house has ridge grooves to get success in life and what to do to build own house.