பங்குனி உத்திரம், உகாதி...இந்த மாதத்தில் என்னென்ன விஷேசங்கள் நடைபெறும் தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பங்குனி மாதம் மீன மாதம். இந்த மாதத்தில் சூரியன் மீன ராசியில் பயணம் செய்கிறார். இந்த மாதத்தில் பங்குனி உத்திரம், விஜய ஏகதசி உள்ளிட்ட பல பண்டிகைகள் உள்ளன. பங்குனி மாதத்தில் தெய்வீக திருமணங்கள் அதிகம் நிகழும். இந்த மாதத்தில் கோவில்களில் நடைபெறும் திருக்கல்யாணங்களைக் கண்டால் திருமணத்தடைகள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை.

அன்னை காமாக்ஷி ஊசி முனையில் தவம் இருந்து ஏகாம்பரேஸ்வரரோடு ஐக்கியமானதும் இந்தப் பங்குனி மாதத்தில்தான். ஞானகுருவாகிய ஐயப்பன் அவதரித்தது இந்த பங்குனி மாதத்தில்தான். மகாலட்சுமி இந்த மாதத்தில் வரும் பங்குனி உத்திர விரதத்தை அனுசரித்துதான் ஸ்ரீமகா விஷ்ணுவின் மார்பில் இடம் பெற்றதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன.

மகாலட்சுமியின் அவதாரம் நிகழ்ந்த நாளும் பங்குனி உத்திர நாள்தான். காரைக்கால் அம்மையார் முக்தியடைந்த தினமும் பங்குனி உத்திரம்தான். தெய்வீக அருள் நிறைந்த இந்த மாதத்தில் என்னென்ன விஷேசங்கள் நடைபெற உள்ளன என்று பார்க்கலாம்.

பங்குனி 1 செவ்வாய்க்கிழமை ருண விமோசன பிரதோஷம்

பங்குனி 3 வியாழக்கிழமை பங்குனி பவுர்ணமி பூஜை

பங்குனி 04 வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி உத்திரம் , ஹோலி , பௌர்ணமி விரதம்

பங்குனி 07, திங்கட்கிழமை சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம்

பங்குனி 08 செவ்வாய்கிழமை ரங்க பஞ்சமி

பங்குனி 09 புதன்கிழமை சஷ்டி விரதம்

பங்குனி 10 வியாழக்கிழமை சீதாள சப்தமி

பங்குனி 11 வெள்ளிக்கிழமை திரியம்பகாஷ்டமி

பங்குனி 14 திங்கட்கிழமை திருவோணம் விஜய ஏகாதசி சிரவணவிரதம்

பங்குனி 15 செவ்வாய்கிழமை ருண விமோசன பிரதோஷம்

பங்குனி 17 வியாழக்கிழமை மாத சிவராத்திரி

பங்குனி 18 வெள்ளிக்கிழமை சர்வ அமாவாசை

பங்குனி 19 சனிக்கிழமை இளவேனில்காலம் , சந்திர தரிசனம் , உகாதி தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு

பங்குனி 21 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை விரதம் , மத்ஸ்ய ஜெயந்தி , சோமவார விரதம்

பங்குனி 22 செவ்வாய்கிழமை கூர்மஜெயந்தி

பங்குனி 24 வியாழக்கிழமை சஷ்டி விரதம்

பங்குனி 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீராமநவமி , குருத்து ஞாயிறு

பங்குனி 29 செவ்வாய்கிழமை காமதா ஏகாதசி விரதம்

பங்குனி 30 புதன்கிழமை தமனத்துவாதசி

English summary

Panguni is the month of Pisces. During this month the sun travels in Pisces. There are many festivals during this month including Panguni Uttar, Vijaya Ekadasi. Divine weddings are more common in the month of Panguni. It is hoped that the marriage ban will be lifted if we see the wedding ceremonies taking place in the temples this month.