சனி பெயர்ச்சி 2022: ஏழரை பிடிச்சிக்கா...பயப்பட வேண்டாம்..சனியை குளிர்விக்க பரிகாரம் இருக்கு

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏழரை சனி பிடித்தவர்களுக்கு எல்லாமே ஏழரையாக இருக்கும். வாழ்க்கையே வெறுத்துப்போகும் அளவிற்கு சோதனைகள் வரும். ஏழரை ஆண்டு காலம் கிடைக்கும் அனுபவங்களை கொண்டு அடுத்த முப்பது ஆண்டு காலம் உங்கள் வாழ்க்கையை திறம்பட நடத்திச் செல்வதற்காகவே சனி உங்களுக்கு ஏழரை சனி காலத்தல் சில படிப்பினைகளைத் தருகிறார்.

சனிபகவான் இப்போது கும்ப ராசியில் அமர்ந்திருப்பதால் மகரம், கும்பம், மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனியாகும். ஏழரைச் சனி ஒருவருடைய வாழ்வில் முதல்முறை வரும் போது அவர் பள்ளி, கல்லூரிப் பருவத்தில் இருப்பார். சிலருக்கு பிறக்கும் போதே ஏழரை இருக்கும். அவர்களுக்கு முப்பது வயதுகளில் இரண்டாம் சனியாக வரும். அச்சமயத்தில் படிப்பில் கவனம் குறையும். பரீட்சை ஹாலுக்குள் போனதும் படித்தது மறந்து போகும். சோம்பல் வரும். தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்கள் வந்து சேரும்.

ஏழரைச்சனி காலத்தில் படிப்பில் கவனம் குறைவது என்பது பிற்பாடு நீங்கள் அதை உணர்ந்து, படிப்பு முடிந்ததும் சேரும் வேலையில் திறம்பட செயல்பட்டு பெயர்வாங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே. காதல் தோல்வி என்பது எதிர் பாலினத்தைப் பற்றி நன்கு புரிந்து கொண்டு அந்த அனுபவத்தைக் கொண்டு திருமண வாழ்வை மிகச் சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே.

Sani Peyarchi 2022: (சனி பெயர்ச்சி ஏழரை சனி எபெக்ட் பரிகாரம்) If Saturn is going to catch you at Elarai Sani the whole element will go awry for the listener. Do not be afraid there is a remedy.