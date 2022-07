கெட்டி மேளம் கொட்ட..குரு பார்வை கிடைக்க வேண்டுமா? வியாழக்கிழமை இப்படி விரதம் இருங்க

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வியாழக்கிழமை பிரகஸ்பதி எனப்படும் குரு பகவான் வழிபாட்டிற்குரிய தினமாக இருக்கிறது. ஒரு வருடத்தில் தொடர்ந்து 16 வளர்பிறை வியாழக்கிழமைகளில் விரதம் மேற்கொள்வது மிகுந்த நன்மைகளை தரும்.

வியாழக்கிழமை விரதம் இருந்தால் திருமண தடை நீங்கும் என்ற ஐதீகம் உண்டு. எப்படி விரதம் இருக்க வேண்டும்? என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

கல்யாணம் ஆகவில்லையே என்று 90 கிட்ஸ் பலரும் இன்றைக்கும் ஏங்கித் தவிக்கின்றனர். கல்யாண தடை எப்போது நீங்கும்.. ஜோடியாக வலம் வரலாம் என்று கோவில் கோவிலாக ஏறி இறங்கி பரிகாரம் செய்கின்றனர். திருமண தடை நீங்க குரு பகவானின் அருள் அவசியம்.

சுக்ல பட்சம் எனப்படும் வளர்பிறையில் வரும் வியாழக்கிழமைகளில் விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம். இந்த விரதத்தை சரியான படி கடைபிடித்தால் குரு பகவானின் பூரண அருள் வாழ்நாள் முழுவதும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

English summary

Thursday Viratham benefits: (வியாழக்கிழமை விரத மகிமை)There is a belief that if you fast on Thursday, the ban on marriage will be removed. How to fast? Let's see what the benefits are Thursday Viratham.