கொரோனா அச்சுறுத்தல்: இந்தியாவில் 7 நாட்கள் லாக்டவுன்? பரவும் தகவல் உண்மையா?

Fact Check

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சீனாவில் பிஎப் 7 வகை கொரோனா மின்னல் வேகத்தில் பரவி வரும் நிலையில் இந்தியாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. பிரதமர் மோடி கடந்த 24 ஆம் தேதி அவசர ஆலோசனை நட்த்தினார். இதை வைத்து இந்தியாவில் ஒரு வாரத்திற்கு லாக்டவுன் போடப்பட உள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவின. இந்த தகவலுக்கு மத்திய அரசின் பிஐபி விளக்கம் அளித்துள்ளது.

சீனாவை புரட்டிப்போட்டுள்ள பிஎப் 7 வகை கொரோனா ஏற்படுத்திய அச்சுறுத்தலால் இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளும் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன.

குறிப்பாக இந்தியாவில் கடுமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆட்டம் காட்டும் கொரோனா BF7! மறுபடியும் செட்டப்பை மாத்தனுமா? வருமா அடுத்த அலை? நிபுணர்கள் சொல்வதென்ன?

English summary

As the PF7 type of corona virus is spreading in China at lightning speed, precautionary measures have been stepped up in India. Prime Minister Modi held an emergency meeting on the 24th. Due to this, information spread on social media that India is going to be locked down for a week. The PIP of the central government has explained this information.