துர்கா ஸ்டாலினின் ரூ.1 கோடி தங்க புடவை.. கொரோனா நிதியில் வாங்கியதாக பரவும் தகவல் - Fact check

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவவும், மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், கூடுதல் படுக்கைகள் அமைக்கவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு பலர் நிவாரண உதவி வழங்கிய நிலையில், அந்த நிதியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் ரூ.1 கோடி மதிப்பில் தங்க புடவை வாங்கியதாக சமூக வலைதளங்களில் அதிமுக, பாஜகவினர் தெரிவித்து வரும் தகவலின் உண்மை தன்மை பற்றி அலசுவோம்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவில் தொடங்கி உலகம் முழுவதும் அச்சுறுத்த தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று இந்தியாவில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் உச்சம் அடைய தொடங்கி பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பிலும், மத்திய அரசு சார்பிலும் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காவும், கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்கவும் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

English summary

Let's analyze the truth of the information that AIADMK and BJP are saying on social media that Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin's wife Durga Stalin bought a gold saree worth Rs.1 crore in the Corona relief fund.