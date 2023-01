10, 12-ம் வகுப்பு முடித்தவர்களா? மத்திய அரசில் டேட்டா என்ட்ரி பணி-‛வாங்க’ என அழைக்கும் ‛பிஇசிஐஎல்’

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பிஇசிஐஎல் எனும் பொதுத்துறை நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப், டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் மற்றும் மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜிஸ்ட் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற உள்ளது. இதற்கு 10-ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் முதல் டிகிரி படித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பித்து பயன்பெற முடியும்.

மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பிராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் (Broadcast Engineering Consultants India Limited அல்லது BECIL) நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

நல்ல சம்பளம்.. 10, டிகிரி, பிஇ, பிடெக் முடித்திருந்தால் பணி..திருவள்ளூர் சுகாதாரத்துறையில் வேலை

English summary

BECIL is a Public Sector Undertaking under the control of the Union Ministry of Information and Broadcasting. The company is recruiting for the post of Multi Tasking Stop, Data Entry Operator and Medical Lab Technologist. Candidates from 10th pass to degree holders can apply for this.