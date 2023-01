2,826 பணிகள்.. கைநிறைய சம்பளம்.. 12 முடித்தாலே போதும்..பாரதிய பசுபாலன் நிகாம் லிமிடெட்டில் வேலை!

பாரதிய பசுபாலன் நிகாம் லிமிடெட்டில் 5 பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள 2,826 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

டெல்லி: பாரதிய பசுபாலன் நிகாம் லிமிடெட்டில் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் 2826 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. கைநிறைய சம்பளத்துடன் இந்த பணியை பெற 12 மற்றும் டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பசு வளர்ப்பை ஊக்கப்படுத்தி பால் வர்த்தகத்தை அதிகரிக்கும் முனைப்பில் பாரதிய பசுபாலன் நிகாம் லிமிடெட் செயல்பட்டு வருகிறது. பால் உற்பத்தியை அதிகரித்தல், செயற்கை கருவூட்டலை ஊக்குவித்தல், சுகாதாரம், நோய் தடுப்பு உள்ளிட்டவற்றில் கவனம் செலுத்தி பால் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் பணி தான் இதன் நோக்கமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் பாரதிய பசுபாலன் நிகம் லிமிடெட்டில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி தற்போது அதில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

Bharatiya Pashupalan Nigam Limited has released a notification to fill a total of 2826 vacancies in different departments. The notification said that candidates who have completed 12th and degree can apply for this job with a generous salary.