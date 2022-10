10ம் வகுப்பு முடித்தாலே போதும்.. ரூ.48,000 மத்திய அரசு வேலை.. கொட்டிக்கிடக்கும் காலிப்பணியிடங்கள்

Jobs

டெல்லி: மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மின் ஆராய்சி நிறுவனத்தில் ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள், பட்டதாரி, என்ஜினீயர்கள் என அனைவரும் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம். மாத சம்பளமாக அதிகப்பட்சம் ரூ.48 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும்.

மத்திய அரசின் மின்சார அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் மத்திய மின் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (Central Power Research Institute அல்லது CPRI) செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சங்களை பார்த்து தகுதி, விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பித்து பயன்பெற முடியும். அதன் விபரம் வருமாறு:

