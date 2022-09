சமூக அமைதியை சீர்குலைக்கிறார்கள்.. ஆர்எஸ்எஸ் மீது நடவடிக்கை எப்போது? சித்தாரமையா பரபர கேள்வி

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: சமூக அமைதியை சீர்குலைக்கும் பணியை செய்து வரும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு மீது எப்போது நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், கர்நாடகா சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சித்தராமையா கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா (பிஎஃப்ஐ) அமைப்பை மத்திய அரசு தடை செய்ததை மேற்கோள்காட்டி, சித்தராமையா இவ்வாறு கூறியுள்ளார். சித்தராமையாவின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக தலைவர்கள் பலர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிஎஃப்ஐ அமைப்புக்கு மத்திய அரசு 5 ஆண்டுகளுக்கு தடை விதித்து நேற்று உத்தரவிட்டது. ஐஎஸ்ஐஎஸ் உள்ளிட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், வெளிநாடுகளில் இருந்து முறைகேடாக நிதியுதவி பெற்றதாகவும் கூறி இந்த தடையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விதித்தது. மேலும், பிஎஃப்ஐ அமைப்புடன் தொடர்புடைய கிளை அமைப்புகளுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டது.

