பாஜக, காங்கிரசுக்கு சிக்கல்.. கர்நாடகா தேர்தலில் வாய்ப்பு கோரும் எம்பிக்கள்.. இவ்வளவு பேரா? வியப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்துக்கு இன்னும் 3 அல்லது 4 மாதத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அங்கு எம்பிக்களாக உள்ள ஏராளமானவர்கள் சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டு வரும் நிலையில் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புது தலைவலி ஏற்பட்ட நிலையில் இருகட்சிகளும் அதிரடி நடவடிக்கையை கையில் எடுத்துள்ளனர். மொத்தம் எவ்வளவு எம்பிக்கள் சட்டசபை தேர்தலில் வாய்ப்பு கேட்டனர்? அவர்களுக்கு கட்சி மேலிடம் சொன்ன அதிரடியான பதில்? உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

2023ல் மொத்தம் 9 மாநில தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் ஒன்றாக தான் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகா உள்ளது. இங்கு பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் செல்வாக்குடன் உள்ளன. தற்போது பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது.

மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு பாஜக, காங்கிரஸ், ஜனதாதளம்(எஸ்), ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.

துருப்புச்சீட்டு.. கர்நாடகாவில் நுழையும் ‛குஜராத் மாடல்’.. ஆட்சியை தக்கவைக்க பாஜக மெகா பிளான்! என்ன?

English summary

Karnataka assembly elections are going to be held in 3 or 4 months. In this situation, when many MPs are asking for an opportunity to contest in the assembly elections, the BJP and the Congress have faced a new headache, and both the parties have taken action. How many MPs asked for chance in total? The drastic response given to them by the party leadership? Various things including