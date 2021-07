ராஜினாமா செய்ய ரெடியாகும் எடியூரப்பா- எந்த ஜாதிக்கு கர்நாடகா புதிய முதல்வர் பதவி? பரபரக்கும் பாஜக

Bangalore

oi-Mathivanan Maran

பெங்களூரு: கர்நாடகா முதல்வர் பதவியில் இருந்து எடியூரப்பா எந்த நேரத்திலும் ராஜினாமா செய்யலாம் என தெரிகிறது. இதனையடுத்து புதிய முதல்வர் யார்? எந்த ஜாதிக்கு முதல்வர் பதவி கிடைக்கும் என்கிற விவாதங்கள் கர்நாடகா பாஜகவில் பரபரத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

கர்நாடகா முதல்வராக உள்ள எடியூரப்பாவுக்கு 78 வயதாகிறது. இதனால் எடியூரப்பாவை மாற்றிவிட்டு புதிய முதல்வரை நியமிக்க வேண்டும் என்பது கர்நாடகா பாஜகவின் சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் கோரிக்கை.

இது தொடர்பாக அண்மையில் டெல்லி சென்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவையும் எடியூரப்பா சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி இருந்தார். ஆனாலும் தாம் முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகப் போவது என திரும்ப திரும்ப கூறி வந்தார் எடியூரப்பா.

English summary

BJP is likely to replace Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa with new face. Here are the BJP frontrunners List for the Karnataka CM Post.