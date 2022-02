ஒரே ஆடுகளத்தில் பேட்டிங்கிற்காகச் சண்டையிடும் விளையாட்டு வீரர்கள் - ராஜ்நாத்சிங் தாக்கு

Chandigarh

oi-Jeyalakshmi C

சண்டிகர்: சரண்ஜித் சிங் சன்னிக்கும் - பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவுக்கும் இடையே நிலவும் பனிப்போர் குறித்து விமர்சித்துள்ளார் ராஜ்நாத் சிங். ஒரே ஆடுகளத்தில் பேட்டிங்கிற்காகச் சண்டையிடும் விளையாட்டு வீரர்கள் என ராஜ்நாத் சிங் கிண்டலடித்துள்ளார். பாஜக ஆட்சியின்கீழ் 100 காசுகளும் மக்களின் பாக்கெட்டைச் சென்றடைவதாகவும், ஏனென்றால் ஊழலுக்கு முடிவு கட்டப்பட்டுவிட்டதாகவும் பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நாளை மறுநாள் 20ஆம் தேதி சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளதால் அங்கு இறுதிக்கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் களைகட்டியுள்ளது. இன்று மாலையுடன் பிரச்சாரம் ஓய்வதால் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பஞ்சாப் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி, அகாலிதளம் கட்சிகளுக்கு இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. பஞ்சாபில் பலமுனைப் போட்டி நிலவும் சூழல் உள்ளதால் தேர்தல் பிரசாரக்களம் அனல் பறக்கத்தொடங்கியுள்ளது. அமிர்தசரஸ் வந்த ராஜ்நாத் சிங் கட்சியின் தொண்டர்களுடன் இணைந்து பொற்கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டார். பின்னர் துர்க்கையானா மாதா கோயிலுக்கும் சென்று வழிபட்டார்.

English summary

Rajnath Singh has criticized the ongoing Cold War between Saranjit Singh Sunny and Punjab Congress leader Navjot Singh Sidhu. Rajnath Singh has been teased as an athlete who fights for batting on the same pitch.