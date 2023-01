ரேஷன் அரிசி கடத்தல்! 7 நாட்களில் 200 பேர் கைது! 1991 குவிண்டால் அரிசி பறிமுதல்! 59 வாகனங்கள் சீஸ்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் 7 நாட்களில் ரேஷன் அரிசி கடத்திய வழக்கில் 200 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் 1,991 குவிண்டால் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ரேஷன் அரிசி கடத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 59 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இது தொடர்பாக உணவு பாதுகாப்புத் துறை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

200 people have been arrested and 1,991 quintals of rice have been seized in 7 days of ration rice smuggling across Tamil Nadu.