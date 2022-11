அமித்ஷா வைத்த கண்.. முக்கிய புள்ளியின் திடீர் ‘என்ட்ரி’.. பிளான் போட்ட ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்.. நடக்குமா?

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருவரும் தனித்தனியாக அமித்ஷாவை சந்திக்கப் போவதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது. இந்தச் சந்திப்புக்கு நேரம் ஒதுக்கப்படாவிட்டாலும் பாஜகவுக்கு நெருக்கமான முக்கிய புள்ளி ஒருவர் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் விவகாரம் தொடர்பாக அமித்ஷாவை சந்தித்து நிச்சயம் பேசுவார் என்கிறார்கள் பாஜக வட்டாரத்தினர்.

பிரதமர் மோடி, இன்று திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்கிறார். அவரை வரவேற்க எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இருவரும் மதுரை செல்கின்றனர்.

அதேசமயம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, இன்று இரவு 11 மணிக்கு சென்னை வருகிறார். சென்னை வரும் அமித்ஷா, பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

அமித்ஷாவை சந்தித்துப் பேசுவதற்காக ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவருமே நேரம் கேட்டுள்ளனராம். அமித்ஷா தங்கியிருக்கும் ஹோட்டலில் இருவருமே தனித்தனியாகச் சந்தித்து அதிமுக விவகாரம் குறித்துப் பேச உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

It is being reported that both Edappadi Palaniswami and O.Panneerselvam are going to meet Amit Shah separately. Even if no time has been allocated for this meeting, a key person close to BJP will definitely meet Amit Shah and discuss the EPS and OPS issue, BJP sources say.