20 முறை தற்கொலை எண்ணம் வந்தது.. என் வாழ்க்கையை "இந்த" நடிகர்கள் காப்பாற்றினாங்க.. பொன்னம்பலம் பகீர்

சென்னை: கடந்த 5 ஆண்டுகளாக சிறுநீரக பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வரும் நடிகர் பொன்னம்பலம் இதுவரை 20 முறை தற்கொலை செய்யலாம் என தனக்கு எண்ணம் வந்ததாக பகீர் தகவலை அளித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் நடிகர், வில்லன், ஸ்டன்ட் நடிகர், இயக்குநராக அறியப்பட்டவர் பொன்னம்பலம். இவர் அபூர்வ சகோதரர்கள், மைக்கேல் மதன காமராஜன் ஆகிய படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்திருந்தார். பின்னர் வால்டர் வெற்றி வேல் படம் இவருக்கு திருப்புமுனையாக இருந்தது.

இதுவரை சண்டைக் காட்சிகளில் இவருக்கு காயமோ எலும்பு முறிவோ ஏற்படாததால் இவரை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் என்றே அழைப்பார்கள். பின்னர் பல்வேறு திரைப்படங்களில் மிரட்டும் வில்லனாக நடித்திருப்பார்.

