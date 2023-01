வேற லெவல் கூட்டணி.. “எதிரெதிர் முனை.. ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு பிரச்சனைனா..” ஒரே குரலில் திமுக - அதிமுக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவும் அதிமுகவும் எதிர் எதிர் துருவமாக நின்று மோதிக்கொண்டாலும், சில விஷயங்களில் ஒரே குரலை ஒலித்திருக்கின்றன. அந்தவகையில், திமுகவையும், அதிமுகவையும் மீண்டும் ஒரே குரலில் ஒலிக்க வைத்திருக்கிறது தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் பேச்சு. தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் பேசியதற்கு, திமுக பொங்கி எழுந்த நிலையில், அதிமுகவும் ஆளுநரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறது.

அரசியல் களத்தில் திமுக - அதிமுக எதிரெதிராக நின்றாலும், திராவிடக் கட்சிகளாக, பங்காளிகள் என்கிற உணர்வில் உறுதியாக இருந்து வருகின்றன. அண்ணாவை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்ட கட்சிகளே இரண்டும் என்பதால் பல நேரங்களில் ஒரே குரலை ஒலித்துள்ளன. இப்போதும் அதே குரல் ஒலித்திருக்கிறது.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு பெயர் குறித்து பேசிய விவகாரத்தில் திமுக கொதித்தெழுந்த நிலையில், தமிழ்நாடு என்பது வரலாறு, கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் பெயர் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் ஆளுநரின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Although the DMK and AIADMK are polar opposites, they have sounded the same voice on some issues. In that way, the speech of Tamil Nadu Governor RN Ravi has made DMK and AIADMK sing with one voice again. While the DMK was infuriated when the governor said that Tamil Nadu should be called Thamizhagam, AIADMK also condemns governor's speech.