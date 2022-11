மந்தநிலை.. உலகம் முழுவதும் பறிபோகும் வேலைவாய்ப்புகள்.. அனைத்து துறைகளுக்கும் ஆபத்தா? உண்மை என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உலகளாவிய பொருளாதார மந்த நிலையால் ட்விட்டர், அமேசான், பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா உள்பட பல்வேறு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பணியாளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. உலகம் முழுவதும் ஏராளமானவர்கள் பணியை பறிகொடுத்து வரும் நிலையில் இது அைனைத்து துறைகளுக்கும் பரவுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில் உண்மை நிலவரம் என்ன? என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Recession, Layoffs கடந்த மாதங்களில் இருந்து அதிகளவில் ஒவ்வொருவரும் கேட்ககூடிய வார்த்தைகளாகவும், சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகளாகவும் மாறி உள்ளன.

இதில் Recession என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் மந்த நிலை என்பதையும், Layoff என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் பணி நீக்கம் என்பதையும் தான் குறிக்கிறது.

மீண்டும் மாற்றம்.. முன்னேற்றம்.. 2026ல் பாமக தலைமையில் தமிழகத்தில் ஆட்சி! அன்புமணி திட்டவட்டம்!

English summary

Due to the global economic slowdown, various IT companies including Twitter, Amazon and Facebook's parent company Meta are laying off employees. Will this spread to all sectors as so many people around the world are losing their jobs? What is the real situation when the question has arisen? Information has been released.