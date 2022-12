யார் வேண்டுமானாலும் தமிழ் பாடம் எடுக்கலாமா? இதுதான் தமிழுக்கு செய்யும் மரியாதையா? ராமதாஸ் ஆவேசம்

Chennai

சென்னை: "தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் எந்த பேராசிரியர் வேண்டுமானாலும் தமிழ் பாடம் எடுக்க அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அனுமதி அளித்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது" என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட, தன்னாட்சி பெறாத பொறியியல் கல்லூரிகளில் பொறியியல் படிப்புக்கான முதல் இரு பருவங்களில் தமிழ் கட்டாயப்பாடமாக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.

ஆனால், பொறியியல் கல்லூரிகளில் தமிழ் பாடத்தை யார் வேண்டுமானாலும் நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அனுமதித்திருப்பதை ஏற்க முடியாது.

PMK founder Ramadoss condemned the order of Anna University which has allowed any professor to take Tamil subject in engineering colleges in Tamil Nadu