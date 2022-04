எனக்கா ஹிந்தியா ஏன் தெரியாது? சூப்பரா பேசுவேன்.. பிரஸ் மீட்டில் பல்டி அடித்த பாஜக உமா ஆனந்தன்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றத்தில் தனக்கு இந்தி தெரியாது என கூறிய பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன், வெளியே வந்த பிறகு தனக்கு இந்தி தெரியும் என தெரிவித்தார்.

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 200 வார்டுகளில் ஒரே ஒரு வார்டை மட்டும் பாஜக கைப்பற்றியது. இந்த வார்டின் உறுப்பினர் உமா ஆனந்தன். நாதுராம் கோட்சேவுக்கு ஆதரவாக இவர் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் என்ற ஒரு விமர்சனம் உள்ளது.

ஆனால் அதையும் தாண்டி அவர் வென்றுள்ளார். இந்த நிலையில் நேற்றை தினம் சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட் கூட்டம் கூடியது. ஏற்கெனவே மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவின் கருத்தால் இந்தி திணிப்பு பிரச்சினை துளிர்விடத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

BJP Councilor Uma Anandan says that she know Hindi very well. but She said quite opposite at rippon building.