Exclusive: பாஜகவிலிருந்து விலகமாட்டேன்! அண்ணாமலை நல்ல முடிவை எடுப்பார்! நம்பிக்கை தளராத டெய்சி சரண்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பாஜகவிலிருந்து விலகும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் கட்சிக்காக தொடர்ந்து உழைப்பேன் எனவும் அக்கட்சியின் மைனாரிட்டி அணி நிர்வாகி டாக்டர் டெய்சி சரண் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி சூர்யா மீது பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை முறைப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார் என தனக்கு நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

நீண்ட முயற்சிக்கு பிறகு டாக்டர் டெய்சி சரணை ஒன் இந்தியா தமிழ் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது அவர் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல் வருமாறு;

டெய்சி சரணை மிரட்டிய ஆடியோ?.. பாஜக நிகழ்ச்சிகளில் சூர்யா சிவா பங்கேற்க தடை.. அண்ணாமலை அதிரடி

English summary

Daisy Charan has said that she is confident that BJP state president Annamalai will take action against Trichy Surya.