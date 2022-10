Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விசாரணை அறிக்கை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வரும் நிலையில், அதேவேகத்தில் கோடநாடு விசாரணையும் சிபிசிஐடியால் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் ஈபிஎஸ் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோடநாடு வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். வழக்கில் தொடர்புடைய கிருஷ்ணதாபா, கனகராஜ் வீடுகளில் விசாரணை நடைபெற உள்ளது.

சேலத்திற்குச் சென்று சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதிமுக வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோடநாடு கொலை கொள்ளை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், சிபிசிஐடி விசாரணையின் பிடி இறுகுவதால் ஈபிஎஸ் தரப்பு அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளது.

ஆக்‌ஷன் எடுத்தது நாங்க.. ஜாமீனில் எடுத்தது யார் தெரியுமா? 'கோடநாடு கேஸ்’ - 'U' டர்ன் போட்ட எடப்பாடி!

English summary

While the Tutocorin shooting investigation report is giving a problems to Edappadi Palaniswami, it has been reported that the EPS is shocked as the investigation of the Kodanad murder and robbery case is also being actively carried out by CBCID. CBCID police plan to go Salem and conduct an investigation has shocked EPS.