கோயில்களில் அர்ச்சனை, அபிஷேகம்.. நவம்பர் 1 முதல் புதிய மாற்றம்.. இந்து அறநிலையத்துறை முக்கிய உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கோயில்களில் அர்ச்சனை, அபிஷேகத்துக்கு கணினி வழியில் கட்டண சீட்டு நடைமுறை வரும் நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாக இந்து அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர், இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் வரவு செலவு கணக்கு அறிக்கையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கடைபிடிக்க உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும் கோயில் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம்இருந்து மீட்கப்பட்டு வருகிறது. கோயில்கள் நிலங்களில் குடியிருப்போருக்கு பட்டா வழங்க வாய்ப்பே இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டையும் திமுக அரசு எடுத்துள்ளது. மேலும் கோயில்களின் சொத்துக்கள் விவரம் இணைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் பல்வேறு கோயில்களை புதுப்பிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. கோயில் ஊழியர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் உதவித்தொகை திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Hindu Charities Department has announced that the computerized ticketing system for ordination and anointing in temples will come into effect on November 1.