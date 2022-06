இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம்! தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி பரபர அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: ‛‛இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்காது. ஆனால் மொழி திணிப்பு போராட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு அளிக்கும். ஒருவர் எந்த மொழியை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம். மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதில் தவறு இல்லை'' என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி கூறினார்.

2024ம் ஆண்டில் மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மே 13 முதல் 15 வரை ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூர் சிந்தனையாளர் மாநாடு நடந்தது.

இந்த மாநாட்டில் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். கட்சியின் செயல்பாடு உள்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

Congress party will not take part in anti-Hindi protest. But the Congress party will support the language dumping issue” says Tamilnadu Congress chief KS Alagiri.