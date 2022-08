பாதி பேர் ’தாடி’ வச்சுருக்கான்! மேடையில் பேசிய ராதாரவி! மோடியும் வச்சிருக்கார்..குறுக்கே வந்த பேரரசு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய நடிகரும் பாஜக பிரமுகருமான ராதாரவி முக்கால்வாசி பேர் தாடிதான் வச்சிருக்கிறான் என ஒருமையில் பேசிய நிலையில் பிரதமர் மோடியும் அண்ணாமலையும் கூட தாடி தான் வைத்திருக்கிறார்கள் என இயக்குனர் பேரரசு பதில் அளித்துள்ளார்.

பழம்பெரும் நடிகர் எம்.ஆர்.ராதாவின் மகனும் பிரபல நடிகருமான ராதாரவி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜகவில் சேர்ந்தார்.

மேடையில் பேசினாலும் சரி பொது இடங்களில் பேசினாலும் சரி எப்போதும் அதிரடியாகவும் வயது வித்தியாசம் பார்க்காமல் ஒருமையில் பேசுவதை வழக்கமாகக் கொண்டவர் ராதா ரவி.

