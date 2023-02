நான் வீட்டில் இல்லாத போது என் மகள்களிடம் டான்ஸர் ரமேஷ் எப்படி நடந்து கொண்டார்? இன்பவள்ளி பேட்டி

டான்ஸர் ரமேஷ் இறப்பதற்கு முன்னர் குடிக்க காசு கொடுக்காததால் தன்னை அடித்தார் என இன்பவள்ளி தகவல்.

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: டான்ஸர் ரமேஷ் இறப்பதற்கு முன்னர் தன்னை கடுமையாக தாக்கினார் என அவரது இரண்டாவது மனைவி இன்பவள்ளி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். மேலும் தன் மகள்களிடம் அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார் என்பது குறித்தும் அவர் விளக்கியுள்ளார்.

சென்னை மூர் மார்க்கெட் பகுதியில் கூலித் தொழிலாளியாக இருந்தவர் ரமேஷ். இவர் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நடனம் ஆடி வந்தார். பிரபுதேவா, மைக்கேல் ஜாக்சன் உள்ளிட்டோரின் சாயல் இவரது நடனத்தில் இருந்ததால் அவருக்கு அந்த பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் ரசிகர்களாகிவிட்டனர்.

இவர்களும் ரமேஷ் ஆடும் நடனத்தை வீடியோவாக எடுத்து சமூகவலைதளங்களில் பதிவிட்டனர். அன்று முதல் இவரது வீடியோ வைரலானது. இதையடுத்து அவர் டான்ஸர் ரமேஷ் என அழைக்கப்பட்டார். டிக்டாக், இன்ஸ்டா என எங்கு சென்றாலும் அங்கு அவரது வீடியோக்கள் அதிக வியூஸை பெற்றன.

அந்த ஒரு மணி நேரம் எங்க போனீங்க? இரண்டாவது மனைவிக்கு டான்ஸர் ரமேஷின் முதல் மனைவி கேள்வி

