ஜெயலலிதா VS ஸ்டாலின்.. யார் ஆளுமை? பேஸ்புக்கில் விவாதம் - திடீரென வந்த திமுக எம்பி அப்துல்லா கமெண்ட்

சென்னை: திமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள், மூத்த நிர்வாகிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அளித்த அறிவுரையோடு ஜெயலலிதாவின் செயல்பாட்டை ஒப்பிட்டு விமர்சனம் செய்த நபருக்கு திமுக எம்.பி. முகநூலிலேயே பதிலளித்து இருக்கிறார்.

கடந்த அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்து முடிந்தது இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 2 வது முறையாக திமுக தலைவராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். இதனை தொடர்ந்து பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக மேடையில் அவர் உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "அனைவரும் சேர்ந்து திமுகவை வலிமைப்படுத்த வேண்டும். தனி மனிதரை விட கட்சி பெரிது. எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து செயல்பட வேண்டிய நேரம். நாம் அடைந்த வெற்றியை நிரந்தரமாக தக்க வைக்க வேண்டும்.

The DMK MP MM Abdullah has explained the person who compared Jayalalithaa's performance with Chief Minister MK Stalin's to the ministers and senior executives in the DMK general body meeting