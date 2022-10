தீபாவளி 2022: நல்லெண்ணெய் குளியல்..லட்சுமி பூஜை..எந்த நாளில் என்ன பூஜை செய்தால் என்னென்ன நன்மைகள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் தீபாவளி பண்டிகை ஒரே நாளுடன் முடிந்து விடுகிறது. புது ஆடைகள் அணிந்து பட்டாசு வெடித்து அசைவ உணவுகளை சாப்பிட்டு தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடுகின்றனர். வட இந்தியாவில் தன திரயோதசி தொடங்கி யம துவிதியை வரை 5 நாட்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்பது சாஸ்திர விதி. எந்தெந்த நாட்களில் என்னென்ன பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்வோம்.

தீப ஆவளி வரிசையாக விளக்குகளை வைத்து கொண்டாடப்படும் பண்டிகை தீபாவளி. நவம்பர் 23 ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 26 ஆம் தேதி வரை கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்கிறது சாஸ்திரம். வட மாநிலங்களில் எல்லாம் நரகாசுர வதம் தந்தேராஸ் நாளில் தொடங்கி பையா தூஜ் பண்டிகையுடன் முடிவடைகிறது.

கோவத்ச துவாதசி, தனத் திரயோதசி, லட்சுமி பூஜை, கோவர்த்தன பூஜை, காளி பூஜை, யம துவிதியை, மார்வாரிப் புத்தாண்டு, பஹு பீஜ் என தீபாவளியை ஒட்டிய ஒருவார காலமும் பண்டிகையாக பல மாநிலங்களில் பலவிதங்களில் கொண்டாடுகின்றனர். செல்வம் பெருகும் தன திரயோதசி அக்டோபர் 23ஆம் ஆம் தேதி யம திரயோதசியாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் மாலை நேரத்தில் தெற்கு நோக்கி விளக்கு ஏற்றி வழிபட வேண்டும்.

ஒரே அறையிலா? வேலுமணி வருகிறாரா? ஒரு முடிவோடு போன ஓபிஎஸ்.. சட்டென அப்பாவுவை போய் பார்த்து.. என்னாச்சு

English summary

Deepavali festival in Tamil Nadu ends in one day. They celebrate Diwali by wearing new clothes and bursting crackers and eating non-vegetarian food. In North India it is a rule of Shastra that starting from Dhana Drayodasi till Yama Duvidhi should be celebrated for 5 days. Let us know what pooja should be performed on which days.