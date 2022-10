தீபாவளி பட்டாசு கடைகளுக்கு விரைவாக லைசென்ஸ்.. போலீசாருக்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அதிரடி உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பட்டாசு கடைகளுக்கு அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ள வியாபாரிகளின் மனுக்களை விரைந்து முறையாக விசாரித்து அனுமதி வழங்குங்கள் என டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதையொட்டி, தற்காலிக பட்டாசு கடை நடத்த அனுமதி கோரி வியாபாரிகள், விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை 7 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், விரைவாக விசாரித்து அனுமதி வழங்குமாறும், தற்காலிக பட்டாசு கடைகளுக்கு உரிமம் வழங்க தேவையின்றி காலம் தாழ்த்துவது சிறு வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கும் என்றும் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DGP Sylendrababu has ordered that the petitions of the traders who have applied for permission for firecracker shops should be quickly investigated and permission granted. DGP Sylendrababu also said that delaying the period for issuing license will affect the small traders.