2000 வருஷம் பின்னாடி! இந்து மதத்தை பிரிங்க.. ஆனா தமிழ்நாட்டையும் பிரிக்கனும்! திருமாவை விடாத பேரரசு!

Chennai

சென்னை : இந்து சமய அறநிலையத்துறையை சைவம், வைணவம் என பிரிக்க வேண்டுமென விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறிய நிலையில், திருமாவளவன் சொல்வது போல, ஹிந்து மதத்தை சைவம், வைணவம் என்று பிரித்து விட்டு, தமிழகத்தை, சேர, சோழ, பாண்டிய நாடுகள் என்று பிரித்து விடுங்கள் என இயக்குனரும் பாஜகவைச் சேர்ந்தவருமான பேரரசு கூறியுள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் விசிகவைச் சேர்ந்த மதுரை மாமன்ற உறுப்பினரும், தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் இன்குலாப் இல்லத் திருமணத்தைகடந்த சில நாட்களுக்கும் நடத்தி வைத்து மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய உரையின் காணொலியையும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் திருமாவளவன் வெளியிட்டிருந்தார். அதில்," திருமண விழாவில் அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் என கூறியிருந்தார்.

இந்து மதம் ஒன்றிணைய கூடாது என சிலர் நினைக்கின்றனர்! திருமா-வெற்றிமாறனுக்கு இயக்குனர் மோகன் ஜி பதில்

English summary

As Thirumavalavan says, divide Hinduism to Shaivism and Vaishnavism and divide Tamilnadu into Chera, Chola and Pandya states, director and BJP member Perarasu said.