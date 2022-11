‘ஊர்ல கல்யாணம் மார்ல சந்தனம்’: ‘6 பேர் விடுதலை' துரும்பையும் கிள்ளிப்போடல.. திமுகவை விமர்சித்த மாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 6 பேர் விடுதலை விவகாரத்தில் திமுக ஒரு துரும்பைக் கூட கிள்ளிப் போட்டது இல்லை, ஆனால் தற்போது உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

நாங்கள் எடுத்த தொடர் நடவடிக்கையால் தான் உச்சநீதிமன்றம் பேரறிவாளனையும் அதைத் தொடர்ந்து 6 பேரையும் விடுதலை செய்துள்ளது என ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் இருந்த 6 பேரை விடுதலை செய்து நேற்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையில், தீர்ப்பை வரவேற்ற முதல்வர் ஸ்டாலின், திமுகவின் சட்டப் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என்றார்.

அதனை விமர்சித்துள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், ஊர்ல கல்யாணம் மார்ல சந்தனம்' என்பதுபோல எங்கே எது நடந்தாலும், அதற்கு நாங்கள்தான் காரணம் என்பது போல பேசுவது திமுக வழக்கம் என விமர்சித்துள்ளார்.

சட்டப் போராட்டங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி.. 6 பேர் விடுதலைக்கு முதல்வர் வரவேற்பு! ஆளுநருக்கு ஒரு இடி!

English summary

Former AIADMK Minister Jayakumar said that the DMK did not even budge on the release of 6 people, it was because of our continuous action that the Supreme Court released Perariwalan and subsequently 6 others.