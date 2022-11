திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் நியமனம்.. தயாநிதி, கதிர் ஆனந்துக்கு புதிய பொறுப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழுவில் இடம்பெறும் உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் திமுக தலைமைக் கழகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

திமுகவில் புதிதாக 2 அணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர் அணி, விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி ஆகிய இரு அணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய அணிகளுக்கு மாநில நிர்வாகிகளை நியமித்தும் திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

திமுக தொழில்நுட்ப அணி செயலாளராக டி.ஆர்.பி. ராஜா நியமனம்.. ஆர் மகேந்திரனுக்கு என்ன பதவி?

English summary

DMK High Level Action Planning Committee members were announced. 2 new teams have been formed in DMK. Two teams have been formed, Non-Organized Drivers Wing and Sports Development Wing.