பாஜகவின் “சீக்ரெட் அஜெண்டா”.. ரெடியாகும் திமுக! புதுப் பாய்ச்சலுடன் பயணிப்போம் என ஐடி விங் சூளுரை

சென்னை: காசி தமிழ் சங்கமம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் தமிழை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழையும் பாஜகவின் திட்டத்தை சமூக வலைதளங்களில் வெளிப்படுத்த திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி புதிய பாய்ச்சலுடன் செயல்பட இருப்பதாக திமுக எம்.எல்.ஏ. டிஆர்பி ராஜா தெரிவித்து உள்ளார்.

75 வது சுதந்திர ஆண்டை மத்திய அரசு அமிர்த பெருவிழாவாக கொண்டாடி வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என மத்திய அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த தொகுதியான உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் இந்த காசி - தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

வாரணாசியில் காசி – தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியை இன்று தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் மோடி- தமிழில் ட்வீட்!

A DMK MLA TRB Raja said that the DMK IT team is working with new leaps to expose the BJP's plan to enter Tamil Nadu through programs like Kashi Tamil Sangamam on social media