உதயநிதியை வாழ்த்திய மதன் கவுரி.. நன்றி சொன்ன திமுக ராஜீவ்! தகர்ந்த “சீக்ரெட்” -அப்போ அந்த துறை தானா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ. உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தமிழ்நாடு அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள நிலையில் அவருக்கு வழங்கப்படும் துறை குறித்து வெளிப்படையாக பதிவிட்டுள்ளார் திமுக செய்தித்தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி.

திமுக இளைஞரணி செயலாளரான உதயநிதி ஸ்டாலின், தனக்கு கட்சி

பதவி கிடைப்பதற்கு முன்பே சில ஆண்டுகளாக கட்சிப் பணிகளில் தன்னை தீவிரமாக இறங்கி செயல்பட்டு வருகிறார்.

அதிலும், குறிப்பாக தான் செயலாளராக பதவி வகித்து வரும் இளைஞரணியில் ஆட்களை சேர்க்கும் பணியில் முழு மூச்சாக இறங்கி 30 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோரை திமுகவில் இணைத்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

ஓ.. திறமைக்கான பரிசுதான் அமைச்சர் பதவி? சத்தமின்றி உதயநிதி ஸ்டாலின் சாதித்தது என்ன தெரியுமா? லிஸ்ட்

English summary

Chepakkam - Thiruvallikeni Constituency DMK MLA Udhayanidhi Stalin is to take office as the Minister of Tamil Nadu tomorrow, DMK Joint Secretary Rajiv Gandhi has openly posted about the department that will be given to him.