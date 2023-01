மீண்டும் அரசியல்? எம்.ஜி.ஆருடன் நடிகர் விஷால்.. ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திரையுலகில் இருந்து வந்து அரசியலில் சாதித்த எம்.ஜி.ஆரின் உருவத்தை நடிகர் விஷால் தனது நெஞ்சில் பச்சை குத்தியுள்ளது போன்ற புகைப்படங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஏற்கனவே ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த விஷால், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த நேரத்தில் எம்ஜிஆருடன் களமிறங்கி இருப்பது பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

நடிகர் விஷால் தனது நெஞ்சில் பழம்பெரும் நடிகரும் மறைந்த முன்னாள் தமிழ்நாடு முதல்வருமான எம்.ஜி.ஆரின் படத்தை டாட்டூவாக போட்டுள்ளதாக ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.

இந்த டாட்டூ உண்மையானதா? அல்லது படத்திற்காக வரையப்பட்டதா என்ற சந்தேகங்களும் எழுந்துள்ளன.

English summary

Actor Vishal's has been tattooed MGR image on his chest created a sensation. Vishal, who has already filed his nomination in RK Nagar by-election, has created a sensation at a time when the Erode East by-election has been announced.