காத்திருக்கும் 2 சோதனைகள்.. ஸ்டாலினுக்கு சவால்.. இடைத்தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா தொண்டர்கள் குமுறல்?

சென்னை : திமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகு முதல் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த இடைத்தேர்தல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் இத்தனை மாத ஆட்சிக்கு வைக்கப்படும் பரீட்சையாகவே பார்க்கப்படும். குறிப்பாக, இந்த இடைத்தேர்தல் ஸ்டாலினுக்கு 'இரட்டை பரீட்சை' என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

ஒன்று, பொதுமக்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சி மீது திருப்தி இருக்கிறதா என்பது. மற்றொன்று, திமுக 10 ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு ஆட்சி பொறுப்பெற்ற பின்னர் திமுக தொண்டர்கள் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்களா என்பது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தும், தங்களுக்கு பயனில்லை என திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் அவ்வப்போது எழுந்து வரும் குமுறல், இந்த இடைத்தேர்தலில் பிரதிபலிக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

வேற லெவல் கூட்டணி.. “எதிரெதிர் முனை.. ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு பிரச்சனைனா..” ஒரே குரலில் திமுக - அதிமுக!

The first Assembly by-election after the formation of the DMK regime is soon to be held in Erode East constituency. The by-elections will be seen as a test of Chief Minister Stalin's months-long rule. In particular, political observers call this by-election a 'double test' for Stalin.