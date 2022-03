பாஜக மகத்தான வெற்றி..பிரதமர் மோடிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்..எடப்பாடி பழனிசாமி ட்விட்டர் வாழ்த்து

Chennai

சென்னை : உத்தரப்பிரதேசம்,உத்தராகண்ட், மணிப்பூர் மற்றும் கோவா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மகத்தான வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்வதாக அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தராகண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்து இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன

காலை 8 மணி முதல் நடைபெற்று வரும் வாக்கு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக பல இடங்களில் முன்னிலையும் 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளது. இதேபோல் பஞ்சாப் தவிர மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் பாஜக முன்னிலை பெற்று வருகிறது.

AIADMK co-ordinator and Tamil Nadu Opposition leader Edappadi Palanisamy has extended his heartfelt congratulations to His Excellency the Prime Minister of India Narendra Modi who has been instrumental in the BJP's massive victory in the four states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa.